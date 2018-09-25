Üreten kadınlar buluşması

Bursalı hanımlar, el emeği ve göz nuru ürünlerini 'Üreten Kadınlar Festivali'nde sergiledi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından bu yıl ilki yapılan 'Hanımeller: Üreten Kadın Festivali' Kültür Park'ta gerçekleştirildi. İki gün süren festival, Bursa Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı. AK Parti TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti Bursa Milletvekillerinin de katıldığı festivalin açılışını AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu birlikte gerçekleştirdi.

Festivalde münferit stant açan kadınlar, el emeği göz nuru eserlerini gözler önüne serdi. Bursalı hanımlar, 200'e yakın tezgâhta gıdadan tekstile, kozmetikten ve hediyelik ve süs eşyasına, mutfak ve banyo malzemelerinden el sanatı eserlere kadar yüzlerce ürünü ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Açılışta Osmanlı saray defilesi renkli görüntüler oluşturdu. Festivalin ikinci gününde ise yemek yarışması yapıldı. Yarışmaya katılan Bursalı hanımlar, lezzetli Türk yemekleri ve çorbalarını jüriye beğendirmek için çaba harcadı. 12 yarışmacının katıldığı yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu tarafından takdim edildi.

Festivalin kapanışında ise Prusa Sanatevi Topluluğu gösteri sundu.

Renkli görüntülere sahne olan festivali değerlendiren AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu, Bursa'nın dört bir yanından gelen kadınların el emeklerini sergilemelerine ve satış yapmalarına fırsat sunmak maksadıyla böyle bir faaliyet yaptıklarını söyledi. AK Parti Kadın Kolları Proje Birimi'nin önerisiyle, kadınlardan gelen talep üzerine üreten kadın festivalini hayata geçirdiklerini anlatan Kapıcıoğlu, beklentilerin üzerinde iştirak olduğunu söyledi.