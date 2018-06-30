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30 Haziran 2018 12:49

Üreten kadınlara ‘moral’ ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu’nu ziyaret etti.

Üreten kadınlara ‘moral’ ziyareti

30 Haziran 2018 12:49


Bursa’da 21 kadın derneğinin bir araya gelerek kurduğu Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu’nu Nilüfer İhsaniye’deki yerinde ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş, dernek yöneticileri ve kadın muhtarlarla sohbet etti. Federasyon binasında ürünlerin sergilendiği alanı gezerek bilgi alan Başkan Aktaş, alışveriş yaparak kadınların emeğine katkıda bulundu. Dernek üyelerinin görüş ve düşüncelerini de dinleyen Başkan Aktaş, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün destek verdiği federasyona tüm vatandaşları davet etti. Şehir için önem taşıyan bir mekanı ziyaret ettiklerini söyleyen Başkan Aktaş, federasyonun ’Bereketlim’ markasıyla doğal ürün satışına farklı bir ivme kazandırdığını belirtti. Başkan Aktaş, "Mekanda tamamen doğal ürünlerin satışı yapılıyor. Sıcak sunum da gerçekleştiriliyor. Bursalı tüm hemşerilerimizin buraya gelerek, alışveriş yapmalarını ve lezzetlerden tadım yaparak farkı hissetmelerini tavsiye ediyorum. Kadınlar, iş gücüne katılırken, bazı zorluklar ve kısıtlı imkânlarla karşılaşabiliyor. Federasyonun sağladığı bu imkân ile kadınlar, evleriyle ilgilendikleri gibi ürettikleriyle de aile bütçesine katkıda bulunabiliyor. Projenin çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sermin Cakalıoğlu ise federasyon olarak Türkiye’de bir ilke imza attıklarını dile getirdi.




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