Üreticiye bal gibi eğitim

Ş., daha kaliteli bal üretiminin sağlanması amacıyla Arıcılık Ünitesi'nde arıcılık eğitimlerine başlıyor. Arıcılık Ünitesi'ni gezip, üretim hakkında bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, arıcı maskesi giyip bal sağımına katıldı.

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla kaliteli tohum, fide ve fidan temini, yüksek verimli büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtımı, hatta ürünlerin yurt dışına pazarlanmasına kadar her alanda çiftçiye önemli destekler sağlayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan bilinçli üretim için eğitim çalışmalarına da hız verdi. Geçtiğimiz aylarda ‘Örnek Ahududu Bahçesi ve Eğitim Projesi' kapsamında Bursalı ahududu üreticilerini, bu alanda iyi bir yer edinmiş olan Bosna Hersek'e götürüp eğitimler aldıran Tarım A.Ş., şimdi de kaliteli bal üretiminin sağlanması hedefiyle arıcılık eğitimlerine başlıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre, yıllık 450 bin ton bal üretimiyle Çin dünyada ilk sırada yer alırken, Türkiye ise yıllık 115 bin ton ile ikinci sırada yer alıyor. Türkiye her ne kadar üretimde dünya ikincisi olsa da Çin'de kovan başına bal üretimi 50,1 kilogram, Türkiye'de ise 14,3 kilogram seviyesinde. Kovan başına verimin artırılması için balda kalıntıya sebep olan hastalık ve zararlılara karşı bilinçsizce ilaç kullanımının önlenmesi ve modern arıcılık konusunda eğitim verilip, genç çiftçilerin desteklenmesi büyük önem taşıyor. Çalışmalarına bu yönde ağırlık veren Tarım A.Ş., bir süredir deneme üretimleri yaptığı arıcılık ünitesinde arıcılık eğitimleri verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım A.Ş. Genel Müdür Vekili Fetullah Bingül ile birlikte arıcılık ünitesini gezdi. Arıcı maskesi giyen Başkan Aktaş, arıcılıkla ilgili yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kovan açıp, petekleri inceleyen Başkan Aktaş, petekten bal sağımı da yaptı. Kırsalda kalkınmanın ancak kaliteli üretimle sağlanabileceğini belirten Başkan Aktaş, "Kaliteli üretim için sadece iyi tohumluk veya modern ekipmanlar kullanmak yetmez. Öncelikle modern üretim teknikleri hakkında üreticinin bilinçlenmesi gerekir. Bu noktada tarım şirketimiz çiftçilerimize yönelik eğitim çalışmaları düzenliyor. Daha önce ahududu üretimi için böyle bir eğitim çalışması yapılmıştı. Arıcılık konusunda verilecek bu eğitimin de üretime verimli yansıyacağı inancındayım" dedi.

Arıcılığın yaygınlaştırılması, bilinçli yapılması ve meslek edindirme kapsamında düzenlenecek eğitimlere katılmak isteyen üreteciler, Tarım AŞ.'ye başvurabilecekleri gibi, www.tarimas.com.tr internet adresinden veya 0850 450 99 16 numaralı telefondan bilgi alabilecek.