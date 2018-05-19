Üsküp Müslümanlarına iftar

Eski Üsküp Çarşısı’nda bulunan Murat Paşa Camisi önünde El Hilal Derneği’nin desteğiyle düzenlenen iftara, Bursa Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, Türk kurum ve kuruluşlarından yetkililer ile çok sayıda Üsküplü katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Gazali Şen, yaptığı konuşmada, Ramazan ayının Müslümanlar ve insanlık üzerine hayırlar getirmesini diledi. Belediye olarak ecdatlarının ‘maneviyatlı şehir’ olarak tabir ettiği Bursa’da 11 ayın sultanı Ramazanı çeşitli etkinliklerle yaşadıklarını belirten Şen, "İstedik ki Bursa’da aldığımız manevi havayı kardeş ülkelere, kardeş şehirlere de yayalım. O yüzden buradayız" dedi. Ağırlıklı olarak Bursa’da Balkanlarla bağı olan insanların yaşadığını hatırlatan Muhammed Gazali Şen, Bulgaristan, Kosova, Bosna Hersek, Makedonya, Yunanistan ve Gürcistan’da da iftar programları yaptıklarını anlattı.

El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi ise Bursa ile 15 yıldır süren iş birliklerinin bundan sonra da devam etmesini arzuladıklarını ifade etti. Herkesin orucunun kabul olmasını dileyen Şehabi, "Bu feyizli ve bereketli günlerde dualarımız, Türkiye’mizin daha güçlü, daha fazla söz sahibi olması yönünde" diye konuştu.

Üsküp’e bağlı Çayır Belediye Başkan Vekili Zahir Bekteşi de böyle mübarek bir günde bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, herkesin orucunun kabul olmasını temenni etti.