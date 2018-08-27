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27 Ağustos 2018 10:15

Üsküp’te o tabela indirildi

Makedonya Cumhuriyeti’nin başkenti Üsküp’te İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenen, FETÖ terör örgütünün propaganda organı Zaman Gazetesi’nin tabelası söküldü.

Üsküp’te o tabela indirildi

27 Ağustos 2018 10:15

Kentin merkezinde en hakim binalarından birinde yer alan tabela indirilirken, terör örgütünün temsilcileri bu binadaki ofisi de kapamak zorunda kaldı.


Makedonya’da faaliyetlerini birçok alanda devam ettiren FETÖ terör örgütüne karşı Türkiye’nin kararlı mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, ülkede çalışmaların kesintisiz sürdüğünü, ekonomik darboğaza giren ve en büyük gelir kaynakları olan Yahya Kemal Okullarında büyük öğrenci kaybına uğrayan FETÖ’nün kaynakları kuruyunca faaliyet gösterdiği alanları birer birer terk ettiğini söyledi. Kara, "İşte terör örgütünün yayın organı Zaman da Üsküp meydanındaki dev binada hem ofislerini kapattı, hem de tabelasını söktü. FETÖ’nün Makedonya’dan tamamen tasfiye edilmesi için çalışmalara aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.




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