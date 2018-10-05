Usta fotoğrafçılar, müzelere hayran kaldı

Türkiye'nin ilk ve tek fotoğraf festivali olan ve bu sene 8'incisi yapılan Bursa Foto Fest'e katılan yabancı fotoğrafçılar, bu kez Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzeleri görüntüledi.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle ‘Ritüeller' temasıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen Bursa Foto Fest'e katılan fotoğraf ustaları, Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren müzeleri gezdi. Bursa'nın geçmişine ışık tutan, soyut kültürel mirasın gelecek nesillere aktarıldığı müzeleri gezen yabancı fotoğrafçılar Bursa'nın kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Misafir ülke Hindistan'ın yanı sıra İran, Afganistan, İtalya ve Fransa'dan festivale katılan fotoğrafçılar bu kez müzeleri görüntüledi.

Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'nde “İpek İğne Oyası Festivali' dolayısıyla açılan sergiyi de ziyaret eden fotoğrafçılar, Bursa Göç Tarihi Müzesi ve Bursa Vakıf Kültürü Müzesi'ndeki koleksiyon ve materyalleri de yakından incelediler. Festivale Afganistan'dan katılan ve Taliban rejimine rağmen ülkesini fotoğraflarla dünyaya anlatan Afgan kadın fotoğrafçı Vega Moqarabi, ülkesinin ve Türkiye'nin benzer kültürel özelliklere sahip olduğunu ve müzelerin fotoğrafçılar için önemli bir kaynak olduğunu söyledi. Hindistanlı fotoğrafçılar ise ülkelerinde de yerleşmiş bir müze kültürü olduğunu, ancak Bursa'da gezdikleri müzelerin kendilerini çok etkilediklerini belirtti. Bursa Göç Tarihi ve Vakıf Kültürü Müzesi'ndeki koleksiyonlar ve sergileme dizaynını başarılı bulan yabancı fotoğrafçılar için Karagöz Müzesi'nde de bir sürpriz hazırlandı.

Karagöz gölge oyunuyla İngilizce tuluat

Ardından Karagöz Müzesi'ne geçen yabancı fotoğrafçılar, Bursa'nın somut olmayan kültürel mirası karagöz gölge oyunu ile tanıştı. Hayali Osman Ezgi'nin İngilizce gölge oyunu ile karşılanan yabancı fotoğrafçılar, Karagöz tasvir yapımını da ilgiyle izledi. Müzelere hayran kalan usta deklanşörler, ziyaretleri sırasında çektikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından #bursa, #bursamüze etiketleri ile paylaştılar.