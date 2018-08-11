Usta karatecilerden heyecanlı turnuva

İller arası Karate Turnuvası, farklı şehirlerden 800 sporcunun mücadelesine sahne olu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si gerçekleştirilen ‘İller arası Karate Turnuvası’, Türkiye’nin farklı şehirlerinden usta karatecileri Bursa’da Şahin Başol Spor Kompleksi’nde bir araya getirdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürlüğü’nün de katkılarıyla gerçekleştirilen turnuvaya, Bursa’nın yanı sıra İstanbul, Sakarya, Kütahya, Kocaeli, Konya ve Yalova’dan 47 kulüp ve 800 sporcu katıldı. Genç sporcuların madalya için mücadele ettiği turnuva, heyecanlı anlara imzasını attı. Avrupa ve Türkiye şampiyonaları ile milli takım seçmelerinin ön hazırlığı niteliğini de taşıyan turnuvada sporcular, ‘Minik’, ‘Yıldız’, ‘Ümit’, ‘Genç’ ve ‘U21’ kategorilerinde performans sergiledi.

Başarıya ödül

Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri de alkışlar eşliğinde verildi. AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Bayhan, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bayhan, Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporculara verdiği değere dikkati çekerek, sporun Bursa’da daha da yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yaptıklarına işaret etti.

AK Parti İl Yöneticisi Adnan Türkyılmaz, Karate İl Temsilcisi Necip Kaplan ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ile karateye gönül veren genç sporcuların yoğun katılım sağladığı turnuva, aynı zamanda dostluk ve centilmenlik örneğine de sahne oldu.