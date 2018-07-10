Usta: “Mudanya esnafı belediye başkanından öcü gibi korkuyor”

Basın açıklaması yapan Usta, “Bu açıklamayı esnafla birlikte yapmayı teklif ettim. Ancak esnaf belediye başkanında öcü gibi korkuyor. Belediye tarafından esnafa gidilerek anketler yapılıyor. ‘Belediye başkanından memnun musunuz’ diye soruluyor. Anketin sonunda isimleri, adresleri, telefon numaraları alınıyor. Eğer o esnaf ‘Ben belediye başkanından memnun değilim’ derse yandı. O zaman yaptığı ciroyu zabıtaya ceza olarak ödüyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan sahil projesinden bahseden Usta, Mudanya Belediyesi’nin başlattığı alan ve yol çalışmaları sonrası kapanan yollar yüzünden esnafa ağır bir darbe vurulduğuna ileri sürdü. Usta, “Parke taşı ve meydan çalışması yüzünden temmuz ayında hafta sonlarlı 250 bin aracın giriş yaptığı Mudanya’da böyle bir çalışma hangi aklın erseri anlamış değilim. 4 senedir iş başında. Sebep bu zaman kadar yapmadı da tam yazın göbeğinde yaptı. Esnaf çok zor durumda kaldı. Kordon boyu geceleri de dahil tam bir panayır yerine dönüyor. Çıfıtçılar, tişört satanlar, oyuncak satanlar yüzünden burası işgâl altında. Buna bir çare bulunması lâzım, yoksa Mudanya’nın adı çıkacak, insanlar bir daha gelmeyecek. Bir tane mini çarşımız var, şu anda kapalı durumda. O kadar masraf edildi, ama açılamadı. Öbür mini çarşı da içler acısı durumda. Çarşı esnafının dertleri dağlardan büyük. Bodrum’la, Marmaris’le yarışacak olan ilçemiz, maalesef temmuzun ortasında yollarının kazılmasıyla insanlara sanki gelmeyin diyor. Bu panik niye? Mütareke meydanının yapılmasının zamanlaması da yanlış, oradaki alt caddede bulunan esnafın ruhsat meselesi var, onu bile halledemediniz. Anıtlar Kurulu’ndan çıkacak kararla orasının ticarî alan olarak tescil edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Usta, “Mudanya esnafı başkanından müthiş korkuyor. Ceza yazacak, dükkânımı mühürleyecek diye ödü kopuyor. Bütün bu saydıklarımı Mudanya ve Büyükşehir belediye meclisi üyelerine de söyledik. Gelin görün ki Mudanya Belediye Başkanı, 30 yılda yapılamayanları yaptığını söylüyor. Evet haklı. 30 yılda Mudanya esnafına hiçbir belediye döneminde yapılmayanlar revâ görüldü. 7872 hesabına haciz konuldu, 575 dükkân mühürlendi. Bu rakamlar 4 yılın sonundaki rakamlar değil. Geçen seneden bu yana kadar olan rakamlar. 4 yıl içinde 4 milyon 822 bin 849 lira esnafa ceza yazıldı. 30 yılda bundan önceki başkanların yazamadığı cezayı yazarak rekor kırmıştır. Hâl bölgesinin üzerini tente kapattın. Esnafa yaptığın yüzde 340 kira zamlarını bu şekilde mi unutturacaksın? Benim tavsiyem, seçimlerin yaklaştığı şu dönemde lütfen esnafa eziyet etmesin. Temmuz ayında yol kazılmaz, parke döşenmez. Güzelyalı’daki mini çarşıyı çalışır hale getirin, yapılan ihalenin beceriksizliğini oradaki esnaf yüklemeyin. Lâfla peynir gemisi yürümüyor. Hırsızdı, haramiydi demekle olmuyor. 4,5 yıldır iş başında. Kalem kağıt elinde. Kimse hırsız çıkarsın yargılatsın. Bu memlekette savcı var, hakim var. İkide birde halka açık konserlerde siyasî mesajlar vereceğine, işte hırsızlar, haramiler diyeceğine yargılatsın. Şu unutulmasın; 9 ay sonra gelecek belediye başkanı, bu belediye başkanı için gereğini yapacaktır. Kimsenin endişesi olmasın” diyerek açıklamasını sonlandırdı.