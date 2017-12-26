UÜ Tıp Fakültesi ameliyathaneleri son teknolojiyle donatıldı

Dr. Ekrem Kaya, bütün ameliyathanelerin son teknoloji ile donatıldığını söyledi.

Tıp Fakültesi’nde yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya, ameliyathanelerin son teknoloji ile donatıldığını ve yakın zamanda yoğun bakım ünitelerinin yenilenmesi için ihaleye çıkacakları bilgisini verdi. Dekan Ekrem Kaya, “Yeni bir kadın doğum ve çocuk hastanesi yapacağız. 550 yataklı bu hastanemiz büyük bir ihtiyacı da karşılamış olacak. Rektörlüğümüz bu konudaki çalışmalarını tamamladı. Yakın zamanda gerekli adımların atılacağını söyleyebiliriz. Fakültemizin büyümesi için üniversite yönetimi ile koordineli bir çalışma yapıyoruz. Kentimize ve ülkemize en yüksek standartlarda sağlık hizmeti vermeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi’nin sadece devlet yardımlarıyla değil aynı zamanda Bursa’daki sivil toplum örgütleri ve hayırseverlerin yardımlarıyla daha modern hale gelebileceğini vurgulayan Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya, “Şehrimizdeki hayırseverlerimiz ş uana kadar fakültemize hatırı sayılır miktarlarda bağış yapmışlardır. Ancak takdir edilir ki çok yoğun bir hasta trafiği olan bu kurumda yıpranmalar olmaktadır. Yeni bölümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Artan hasta sayısı ve yükünü kaldırmakta zorlanılmaktadır. Kurumun bina ihtiyacı ve personel ihtiyacı tahmin edilenden daha fazla olmaktadır. Bu yüzden her zaman hayırseverlerin yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bursa’daki bu güzide kuruluşun, Avrupa ve Türkiye’de ses getiren işlere imza atabilmesi için ve kaliteli hizmet ile araştırma yapabilmesi için maddi desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için Bursa’nın hayırseverlerini bağış yapmaya sürekli davet ediyoruz” diye konuştu.

Önceliklerinin organ nakli olduğuna işaret eden Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaya, “Fakültemizin gelişmeye en müsait olduğu alanların başında organ nakli gelmektedir. Biz tıp fakültesiyiz, bütün alanlarda eşit hizmet sunmak zorundayız. Aynı zamanda eğitim hastanesiyiz. Hiçbir alanı ihmal edemeyiz. Ancak bazı konularda daha ön plana çıkmayı arzuluyoruz. Bu alanların başında da organ nakil merkezi gelmektedir” dedi.