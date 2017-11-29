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29 Kasım 2017 16:05

UÜ Tıp Fakültesi’nde nöbet değişimi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üç yıla yakın bir süredir dekanlık yapan Prof.

UÜ Tıp Fakültesi’nde nöbet değişimi

29 Kasım 2017 16:05

Dr. Selim Gürel, bu görevi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Kaya’ya devretti.


Devir teslimde konuşan Rektör Yusuf Ulcay, “Selim Gürel hocamıza görevde bulunduğu süre içinde yaptığı hizmetler ve çalışmalarımıza katkıları için teşekkür ederim” dedi.


Selim Gürel ile 2,5 seneden fazla çalıştıklarını ve önemli dönüşüm süreçlerini birlikte gerçekleştirdiklerini belirten Ulcay, “Üniversitenin kuruluş sürecini saymazsak, üniversitemizin en zorlu ve yoğun dönemini bu süreçte yaşadık. Önemli reformlara ve iyileştirmelere imza attık. Selim hocaya görev yaptığı süre içinde göstermiş olduğu gayretler için teşekkür ederim. Bundan sonraki dönemde de zaten bir doktor ve eğitimci olarak bizlerle çalışmaya devam edeceğiz. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.


Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya’ya da Tıp Fakültesi Dekanlığı görevinde başarılar diledi. Rektör Ulcay, “Büyük bir üniversiteyiz ve büyük bir hastanemiz ve tıp fakültemiz var. En önemli noktası da poliklinikler ve acil servis. Buralarda belli çalışmalar yapıldı, yenileri de yapılıyor. Bu çalışmaların uyum içinde yine devam edeceğine inanıyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.


Dekanlık görevini devreden Prof. Dr. Selim Gürel de kendisini bu göreve layık gördüğü için Rektör Ulcay’a teşekkür ederek, “Benim için iyi bir tecrübe oldu. Ama idareciliğin ne kadar zor olduğunu yapınca anladım. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin menfaatlerini korumak için sonuna kadar çalıştım. Benimle birlikte çalışan hocalarıma teşekkür ederim gerçekten bana büyük destek oldular. Görevimi Ekrem Hocamız gibi değerli birine devrettiğim için sevinçliyim. En az benim kadar başarılı olacağına inanıyorum. Başhekim Yakup Canıtez’e de teşekkür ediyorum. Bu yolda bize büyük destek verdi. Yeni gelen dekanımıza başarılar dilerim” dedi.


Tıp Fakültesi yeni Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da ne kadar önemli bir görevi devraldığının farkında olduğunu vurgulayarak, “Selim Hocamız iki yıl yedi ay bu görevi başarıyla yerine getirdi. Biz de onun bıraktığı yerden devam edeceğiz. Kendime güveniyorum. Çünkü ben 25 yıldır buradayım ve bu işin bütün süreçlerini yaşadım. İnşallah Allah bana bu görevi başarıyla yerine getirip benden sonraki arkadaşlara gönül rahatlığıyla devretmemi nasip eder” şeklinde konuştu.


Halef ve selef dekanlar birbirlerine çiçek vererek bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.




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