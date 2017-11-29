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29 Kasım 2017 11:51

UÜ yükseklisans öğrencilerinin başarısı

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yükseklisans öğrencileri İbrahim Cem Öncü, Aylin Dova ve Alperen Bayram, İTÜ Çekirdek’in düzenlediği yarışmada, araç üzerinde kullanılan kauçuk burçlarda ağırlık azaltma projeleriyle 30 bin liralık ödül kazandı.

UÜ yükseklisans öğrencilerinin başarısı

29 Kasım 2017 11:51


Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinden İbrahim Cem Öncü, Aylin Dova ve Alperen Bayram’dan oluşan 3D-Rubber ekibi, Big Bang Startup Challenge’a başvuran 11 bin girişim arasından sıyrılarak 20 finalist arasına girmeyi başardı. Finalistlerin çalışmaları, UNIQ İstanbul’da sergilendi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden üç yükseklisans öğrencisinin “Eklemeli Üretim Teknolojisi Kullanarak Kauçuk Burç Üretimi” konulu çalışma, düzenlenen yarışmada Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (ÖİB) tarafından 30 bin liralık ödüle layık görüldü.


3D-Rubber ekibinin “Eklemeli Üretim Teknolojisi Kullanarak Kauçuk Burç Üretimi” konulu projeleri, araç üzerinde ortalama 50 adet olarak kullanılan kauçuk burçlardaki ağırlığı azaltmaya yönelik bir çalışma. Kauçuk burçlar, araç üzerinde birçok bağlantı bölgesinde kullanılan, araca yoldan ve hareketli parçalardan gelen titreşim, şok, darbe gibi etkileri sönümleyerek araç gövdesine iletilmesini engelleyerek konforu sağlayan en önemli parçalardan. Ekibin kullandığı özel geometri sayesinde, kauçuk burçlarda en az yüzde 30, araç üzerinde ise en az 1,5 kiloluk ağırlık azaltılıyor. Bu da CO2 emisyon değerlerinin düşürülmesine, araç başına maliyetin 2 ila 5 bin lira azaltılmasına ve en az yüzde 5 yakıt tasarrufuna imkân sağlıyor. Kullanılan özel geometri ayrıca kauçuk burçlarda yaşanan ses, gürültü ve ömür meselesine de çare oluyor.




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