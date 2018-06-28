UÜ’de kepler havaya

Törenlerde diplomalarını alan öğrenciler hep birlikte kep fırlatmanın sevincini yaşadı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene öğrenciler ve aileleri ilgi gösterdi. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, ülke olarak insan kaynağının doğru planlanması gerektiğine işaret etti. Üniversitelerin de bu planlamada ciddi bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Bize teslim edilen çocuklarımızı doğru yerlerde ve doğru şekilde kullanabilirsek ülkemizin kalkınmasına en büyük katkıyı sağlamış olacağız. Aynı şekilde üniversitelerimizdeki akademisyen arkadaşlarımızın ülkemizin hedefine yönelik alanlarda çalışması da bu kaynakların doğru kullanılmasına katkı sağlamış olacaktır. Çok çalışıp, üreteceğiz ve fikirlerimizi dünyaya satarak kendimizi geliştireceğiz. Fason üretim değil, yeni fikirleri üretime, üretimden de ekonomiye dönüştürecek kurguyu ülkemizde kurmamız lazım. Bu sadece devletin bir kurumunun görevi değildir. Üniversitelerimize de bu noktada ciddi görevler düşmektedir” diye konuştu.

Rektör Yusuf Ulcay, velilere de teşekkür etti. Üniversite olarak kendilerine teslim edilen çocukları en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettiklerini vurgulayan Ulcay, “Bursa Uludağ Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra hangi pozisyonda olursanız olun, bizimle ve üniversitedeki hocalarınızla bağlarınızı koparmayın. Kurulan mezunlar derneğine üye olun. Eğer bir derneğiniz yoksa kendiniz kurun. Üniversitemizi bugün olduğu seviyeden bir ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Belki bugün büyük bir katkınız olmayacaktır. Ancak yarın öbür gün önemli bir konuma geldiğinizde bizler için gurur vesilesi olacaksınız. Hepinize bundan sonraki hayatlarınızda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülgen Günay ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cenk Aydın da mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi. Açılış konuşmalarının ardından gerçek diplomalarını alan öğrenciler hep birlikte kep fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşadılar.