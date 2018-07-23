Senatodan yapılan açıklamada, “İsrail Parlamentosu’nun 19 Temmuz 2018 tarihinde almış olduğu ’Yahudi Ulus-Devlet’ kararı, Filistin meselesini daha da çözümsüzlüğe iten bir karardır. 1948’den itibaren yurtlarından sürgün edilmiş milyonlarca Filistinli mültecinin haklarını tartışmalı hale getirmeye çalışan bu karar, aynı zamanda İsrail’deki Filistinlilerin haklarını da yok saymakta ve Filistin sadece Yahudilerin yurdu yapmaktadır. Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu olarak, İsrail’in Filistin’i yasadışı işgalinden sonra şimdi de Yahudi Ulus Devleti yasası ile Filistin’i sadece Yahudilerin vatanı sayan bu ırkçı adımını kınıyoruz. Filistin’de barışın, ancak İsrail’in işgal ettiği bütün topraklardan çekilmesi, Kudüs’ün Filistin’in başkenti olması ve Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüş hakkının tanınması ile gerçekleşebileceğini vurguluyoruz” denildi.