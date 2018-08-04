UYEM Uludağ’ın cazibesini artıracak

Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’ndeki (UYEM) restorasyon çalışmalarını inceleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Fransa’daki INSEAD ve İngiltere’deki Wilton Park’tan ilham aldıkları merkezin dünyanın entelektüel birikimini iş dünyasının ayağına getireceğini belirterek, “Merkezin aynı zamanda Uludağ’ın cazibesini artıracak bir yapıya kavuşmasını hedefliyoruz” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), iş dünyasının en itibarlı eğitim üslerinden biri hâline gelecek Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’ni Bursa’ya kazandırıyor. Bilhassa yakın coğrafyaya hitap edecek merkezin restorasyon çalışmalarının önemli bir kısmı tamamlandı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, geçtiğimiz ocak ayında restorasyon çalışmaları başlayan UYEM’de incelemelerde bulundu. Başkan Burkay’a Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Gürses, Osman Nemli ve Alparslan Şenocak eşlik etti.

Başkan Burkay, UYEM projesinin Uludağ’ın potansiyelini ortaya çıkaracak önemli bir adım olduğunu söyledi. İbrahim Burkay, yaklaşık 30 yıl boyunca verem hastalarının tedavi edildiği sanatoryum merkezinin artık iş dünyasına hizmet verecek bir eğitim üssü olacağını vurguladı. Türkiye’nin tarihine tanıklık eden merkezin yeni kimliğiyle hem Uludağ’ın hem de Bursa’nın turizm potansiyeline önemli bir güç katacağını vurgulayan Burkay, Kirazlıyayla Sanatoryumu gibi eşsiz bir yapıyı restore ederek yeniden Bursa’ya kazandırdıklarını söyledi.

UYEM projesini hazırlarken Fransa’daki INSEAD ile İngiltere’deki Wilton Park’tan ilham aldıklarını kaydeden Burkay, bu kurgu ile planlanan UYEM’in, yurt için ve yurt dışından gelen iş dünyası temsilcilerine hizmet sunan bir merkez olmasını hedeflediklerini söyledi. Başkan Burkay, “Merkezimiz, dünyanın entelektüel birikimini BTSO üyelerinin ve Türk iş dünyasının ayağına getirecek. Bilgi sermayesi, akıl ve deneyim UYEM’de buluşacak.” diye konuştu.

Uludağ’ın markası UYEM ile daha güçlenecek

Yapının tarihî dokusunu bozmadan, günümüz mimarîsine göre restore ettiklerini kaydeden İbrahim Burkay, merkezde iş dünyası için otel binası, tez odaları, grup çalışma odaları, kütüphane, konferans salonları gibi bölümlerin yer alacağını ifade etti. BTSO Başkanı Burkay, merkezde restorasyon çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek, “Yakın zamanda tamamlamayı planladığımız UYEM’i bir yaşam boyu eğitim merkezi modeliyle kurguluyoruz. UYEM hizmete başladığında Bursa’nın ve Uludağ’ın cazibesine değer katacak.” ifadelerini kullandı.