Uygunsuz avlanmaya geçit yok

Av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar ‘vira bismillah’ diyerek denize açılırken, Hikmet Şahin Kent Hali’ndeki Balık Hali’nde de hareketli günler yaşanmaya başladı. Tarım A.Ş. ekipleri, bir taraftan balıkçıların avlanma kurallarına uymalarını sağlamak, diğer taraftan da halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak amacıyla denetimleri sıklaştırdı. Tarım A.Ş. Su Ürünleri Birimi tarafından yapılan denetimlerde asgari avlanma boyutunun altında ve sahipsiz olduğu belirlenen 96 kilo ağırlığında istavrit, 152 kilo ağırlığında Mezgit, 20 kilo ağırlığında dil balığı ve avlanması yasak olan 120 kilo ağırlığındaki 1 adet orkinos balığına el kondu. Söz konusu balıklar, sahip çıkılmadığı için 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 34’üncü maddesine göre işlem yapılmak üzere Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ali Osman Sönmez Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk edildi.

Öte yandan yapılan denetimlerde halk sağlığını tehdit eden 2 tonun üzerindeki bayat istavrit balığına da el kondu. Veteriner hekim tarafından yapılan organoleptik muayene sonucu toplam 140 kasadaki 2 bin 100 kilo istavrit balığının insan tüketimi ve sanayi hammaddesi olarak kullanılmasının sakıncalı olduğu tespit edildi. Hazırlanan rapor doğrultusunda bayat balıklar imha edildi.