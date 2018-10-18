Uygur Türkü öğrencilerden rektörlüğe teşekkür ziyareti

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören Uygur Türkü öğrenciler, üniversite rektörlüğüne teşekkür ziyaretinde bulundu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce'nin ağırladığı gençler, Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyledi.

BUÜ'nün farklı fakültelerinde eğitim görmek için Doğu Türkistan'dan Bursa'ya gelen Uygur Türkü öğrenciler üniversite yönetimine teşekkür etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, gençlere eğitimlerine odaklanmaları tavsiyesinde bulundu. Rektörlük Senato Salonu'nda ağırlanan gençlerle sohbet eden BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Doğu Türkistan ve Türkiye Türklerinin bir millet olduğunu vurguladı. Geçmişte aynı çadırda yaşarken, artık çadıra sığamayarak batıya göç eden ve böylece doğuda kalan Türklerle sadece coğrafi bir ayrılık yaşayan kardeşler olduklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Yüce, “Kültürlerimiz benzer değil, aynıdır. Uygur Türkleri Türkiye'de misafir değil, aynı zamanda ev sahibidir. Sizlerin başarılı olmanız gerekiyor. Milletinizin sesi olmak istiyorsanız önce ses olmalısınız. Bunun yolu da işinizde, yani öğrencilikte başarılı olmanızdan, da toplumunuza faydalı olmanızdan geçmektedir. Öğrencilik ve kültürünüzle ilgili samimi faaliyetler dışında hiçbir şüpheli yapıya dâhil olmayın, sizi uluslararası büyük oyunların piyonu yapmak isteyebilecek olan gruplara tevessül etmeyin. Sizler Türklük ağacının bir dalı, İslâm bahçesinin nadide bir gülüsünüz. Kendi değerinizi bilin ki diğer insanlar da size değer versin. Uygur Türkü öğrenciler konusunda göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Ulcay'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Uygur müzik kültürü ile ilgili yaptığı akademik ve sanatsal çalışmalarıyla bilinen Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Özdemir ise, üniversite bünyesinde Türk Dünyası Müzikleri Orkestrası kuracaklarını söyledi.

Öğrenci temsilcisi Abduldair Abdulkerim, Prof. Dr. Mehmet Yüce'ye ay ve yıldızlı gök bayrak hediye etti.