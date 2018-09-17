Uyku düzensizliği kalbi etkiliyor

Dr. Hüseyin Lakadamyalı, uykuda solunum bozukluğunun hayati organlara giden ani oksijen düşüşleriyle kalp krizlerine, felçlere ve sabaha karşı ortaya çıkan ölümlere yol açabileceğini söyledi.

Uyku esnasında solunumda meydana gelen bir takım anormal değişikliklerin, nefes durma ve duraksaması yol açtığını belirten Dr. Hüseyin Lakadamyalı, “Toplumda erkeklerde yüzde 4, kadınlarda ise yüzde 2 oranında bu sıkıntı görülmektedir. Uyku yapısının bozulmasına ve kişinin yorgun uyanmasına sebep olur. Gün içinde bir uyku açlığına yol açar. Yatak partnerleri tarafından da sürekli horlama ve nefes durma sorunları yaşadığı belirtilir. Bu hastalığın ortaya çıkardığı en önemli problem ise kalp damar sistemine ilişkin rahatsızlıklardır. Hayati organlara giden ani oksijen düşüşleri kalp krizlerine, felçlere ve sabaha karşı ortaya çıkan ölümlere yol açabilir. Yüksek tansiyon bu uyku bozukluklarında en sık rastlanan sonuçtur. Kişilerde ortaya çıkan bu sorunlar, doğru tanı ile mümkün olabilir. En önemli yöntem polisomnografi olarak adlandırılan, kişinin uykusunda aldığımız kayıtlardır. Kişinin uyku - uyanıklığı, kalp ritmini, oksijen seviyesini, solunum gayreti ve düzeyi tüm gece kesintisiz bir şekilde kayıt altına alınır. Uyku esnasında solunumda ortaya çıkan anormallikler, durmalar/duraksamalar hangi sıklıkta, ne kadar süre ile ve hangi şiddette olduğu kayıtlar aracılığı ile incelenir. Saatte 5 ile 15 kez nefesi duran kişiye hafif uyku apnesi olarak adlandırılır. 15-30 ise orta düzeyde, 30 üstü ise ağır şiddettedir” dedi.

Bu hastalığın temel sebebinin obezite olduğunu belirten Lakadamyalı, “Dolayısıyla ilk yapacağımız şey kişinin hayatını düzenlemektir. İkinci konu tiroid bezinin az çalışması gibi hormonal hastalıkların değerlendirilmesidir. Bunun tespit ve tedavi edilmesi uyku bozuklukları riskini azaltır. Büyüme hormonunun aşırı salgılanması ile de solunum bozukluklarına sebep olabilir. Bu durumun tespiti ve tedavisi hastalığı azaltır. En basit tedavi yöntemi ise ağız içi araçlardır. Genelde hafif hastalarda uygulanır. Orta ve ağır hastalarımız için yüze yerleştirilen bir maske ve hava yolunun açıklığını sağlayarak solunumu düzenleyen pozitif hava yolu basınç tedavisi yer alır. Özellikle çocuklardaki iri bademcikler ve geniz etleri büyümeyi engeller ve bunun sebebi ise uykudaki solunum bozukluklarıdır. Böyle sorunlarda bademcik alımı ve geniz eti temizliği gibi işlemler horlamayı, uykuda solunum problemlerini ortadan kaldırabilir” şeklinde konuştu.