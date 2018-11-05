Uyuşmazlıklarda görev alacak ‘bilirkişi'lere sicil uyarısı

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce'yi ziyaret ederek, yeni bilirkişilik kanunu hakkında veren Bursa Bölge Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Hakim Ali İhsan Çamurlu, bilirkişilik konusunda üniversiteden destek talebinde bulundu.

Hakim Ali İhsan Çamurlu, yeni bilirkişilik kanunu uygulaması hakkında bilgi vererek temel bilirkişilik eğitimine dikkat çekti ve bu eğitim konusunda Bursa Uludağ Üniversitesi'nin verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Önce eğitim sonra sicil kaydı

Bilirkişilik başvurularının başladığını ve 30 Kasım'a kadar elektronik ortamda yapılacağı belirten Hakim Ali İhsan Çamurlu, bilirkişilikle ilgili dava dosyalarında konusuna göre öncelikle üniversite öğretim üyelerinin tercih edildiğini ancak yeni yönetmeliğe göre, eskiden beri devam eden bilirkişilerin de görevlendirilebilmesi için sicile kayıt olmaları gerektiğini, sicile kayıt için ise öncelikle Temel Bilirkişilik Eğitimine katılıp, Katılım Sertifikasının alınması gerektiğini hatırlattı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce de, adalet hizmetinin gerçekleşmesinde üniversite olarak yargı mercilerine imkan dahilinde her türlü desteği vereceklerini belirterek her bilim insanının kendi alanında doğal olarak bilirkişi olduğunu söyledi. Bu nedenle akademisyenlere özel bilirkişilik temel kursunu açacaklarını ifade eden Prof. Dr. Yüce, Uludağ Üniversitesi'nin uluslararası tahkim kurulunca akredite edilen disiplinlerarası ‘Alternatif Uyuşmazlık Çözümü' adında bir yüksek lisans programı açtığını belirtti.

Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi (ULUSEM), temel bilirkişilik eğitimlerinde Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirildi.

ULUSEM tarafından koordine edilen eğitimler, 18 saat teorik ve 6 saat uygulamalı olmak üzere toplam 24 saat üzerinden planlanıyor. Hafta içi saat 17.30-23.30 saatleri arasında 4 günde tamamlanacak temel bilirkişilik eğitimine Uludağ Üniversitesi internet adresinden başvurulabiliyor.