Uyuşturucu baskınında laboratuvar ele geçirildi

Bastıkları evde uyuşturucu maddeyi çoğaltmak için kurulan laboratuvarı gören ekipler gözlerine inanamadı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir evde ticaret yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler bir süre evi gözlemledikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Çok sayıda polis memuruyla baskın yapılan evde çıkanlar ise ekipleri şaşkına çevirdi.

Narkotik polisi evde oturan 2 kişinin uyuşturucu maddeyi çoğaltmak için kurdukları laboratuvar benzeri düzenek ele geçirdi. M.S.S. ve E.S. isimli 2 şahıs gözaltına alınırken evde bulunan 80 gram metanfetamin, 145 gram uyuşturucu oluşum evresinde olan madde, uyuşturucu çoğaltmada kullanılan 25 farklı kimyasal madde, uyuşturucu çoğaltmada kullanılan çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 1 adet hassas teraziye de el konuldu. Şahısların söz konusu madde ve malzemelerde ellerindeki uyuşturucuyu çoğalttıkları ve bu malzemeyi Bursa'da sattıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.