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Uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 kişi gözaltına alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1’i kadın 3 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerini uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik harekete geçti. İnegöl AVM arkasındaki otoparkta duran ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu 16 GS 290 plakalı araçtan şüphelenilerek arama yapıldı. Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 162 gram metamfetamin, 1.29 gram esrar, bir adet ruhsatsız tabanca ve 4 mermi, bir hassas terazi ve 22 bin lira para ele geçirildi.


Araçta bulunan Emre C., Ayşegül E. ve İdris G. gözaltına alındı. Araç emniyete çekilirken, üç kişi adliyeye sevk edildi

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