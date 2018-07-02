Uyuşturucu paketlerini üzerine fiyatlarını yazıp saklamış

Ekipler, ev sahibini uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları tespit edilen 5 şahsı düzenledikleri baskınlarla gözaltına aldı. Narkotik polisi, şahısların ifadelerinden yola çıkarak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen E.A’nın evine baskın düzenledi. Çok sayıda polisin katıldığı baskında evin her tarafı didik didik arandı. Ekipler E.A’nın yatak odasındaki komidinin çekmecelerinde 35 gram bonzai diye tabir edilen sentetik kannobinoid maddesi ile üzerinde fiyatları yazan çok sayıda uyuşturucu paketi ele geçirdi. E.A. narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.