Uyuşturucu satıcıları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Büro ekiplerinin Kumla Mahallesinde yaptığı takip sonucu, Kumla’ya otobüsle gelen C.A. isimli şahıs ve onu Kumla’da karşılayan B.T. isimli şahıs Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada üzerlerinde 516 gram Skank tabir edilen kimyasal uyuşturucu ele geçirilen şahıslar, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sorgularının ardından Gemlik Adliyesine çıkarılan zanlılar, tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kumla’da uyuşturucuya geçit yok

Yaz aylarında insan sirkülasyonu yükselen Kumla Mahallesinde, uyuşturucu satıcılarına önemli darbe vuran Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaz döneminde 9 satıcıyı yakaladı. İçlerinde önemli tedarikçilerin de bulunduğu çalışmaların son ayağı da, iki zanlının yakalanması oldu. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam edeceklerini kaydederken, vatandaşların da şüpheli durumlarda ücretsiz hizmet veren 155 polis imdat ve 156 jandarma imdat hatlarını aramalarını istedi.