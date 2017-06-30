Uyuşturucu satıcılarına darbe: 5 gözaltı

Molla Arap Mahallesi’nde uyuşturucu madde satın alma suçundan yakalanan Y.K’nin uyuşturucu satın aldığı isimler üzerinde soruşturma genişletildi. Uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen İ.T, K.T, H.A, Ö.Ç. ve E.A. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde 55,1 gram metamfetamin, 38 gr sentetik kannabinoid ve bir miktar uyuşturucu hapın yanı sıra 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

Yakalanan Y.K’ya uyuşturucu satın almak suçundan işlem yapılırken, İ.T, K.T, H.A, Ö.Ç. ve E.A. adlı şahıslar uyuşturucu satışı yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.