Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 14:19

Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 4 gözaltı

Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi, evlerine düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 4 gözaltı

06 Haziran 2018 14:19


Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen dört kişinin evine şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, Y.A, A.M, H.A. ve H.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Bu şahısların ev ve otomobillerinde yapılan aramada, 3 kilogram uyuşturucu madde kannabinoid, 600 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.


Şüpheliler, evin şöminesinde ele geçen 3 kilogramlık esrarı ısınmak için yakacaklarını iddia etti. İfadelerinin ardından emniyette işlemleri tamamlanan 1’i kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç