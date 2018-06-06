Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 4 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen dört kişinin evine şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, Y.A, A.M, H.A. ve H.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Bu şahısların ev ve otomobillerinde yapılan aramada, 3 kilogram uyuşturucu madde kannabinoid, 600 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.

Şüpheliler, evin şöminesinde ele geçen 3 kilogramlık esrarı ısınmak için yakacaklarını iddia etti. İfadelerinin ardından emniyette işlemleri tamamlanan 1’i kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.