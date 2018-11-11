Uyuşturucu tacirleri ellerindeki maddeleri satamadan yakalandı

Bursa'da satışa hazır halde uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır 51 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 4 bin 500 Türk Lirası ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., B.A., A.S.K. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.