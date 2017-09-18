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18 Eylül 2017 15:26

Uyuşturucu tacirleri yakalandı

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Uyuşturucu tacirleri yakalandı

18 Eylül 2017 15:26

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulama ve operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında bonzai ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik Osmangazi ilçesinde farklı adreslerde uygulama ve operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar kapsamında H.D., S.Y. ve A.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şahısların üzerinde bonzai maddesi çıkması üzerine polis sorgusunun neticesinde F.Y., H.Ç., Z.A. ve İ.Ö.’den bonzai aldıkları bilgisine ulaşıldı.


F.Y., H.Ç., Z.A. ve İ.Ö.’nün ikametlerinde operasyon yapan polisler çıkı diye tabir edilen 30 paketi şeffaf poşette olmak üzere toplam 37 paket bonzai ele geçirdi. H.D., S.Y. ve A.K. isimli şüphelilere ‘Uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak’ suçundan işlem yapılırken, F.Y., H.Ç., Z.A. ve İ.Ö.’ye ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.




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