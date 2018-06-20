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20 Haziran 2018 10:29

Uyuşturucu tacirlerinden inanılmaz yöntem

Bursa’da jandarma ekiplerinin helikopter destekli yaptığı operasyonda havadan tespit edilen bir çok uyuşturucu tarlası imha edildi.

Uyuşturucu tacirlerinden inanılmaz yöntem

20 Haziran 2018 10:29


Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı desteğinde uyuşturucu ekim alanlarının tespitine yönelik helikopter destekli havadan kontrol yaptı. Geleceğin teminatı gençleri felakete sürükleyen uyuşturucuyla mücadele etme kararlığında olan jandarma ekipleri, uyuşturucu ekim döneminde muhtemel ekim alanlarını havadan belirledi. Ekipler, uyuşturucu tacirlerinin özellikle karadan ulaşımı zor ve genellikle kamu arazilerine ekim yaptıklarını tespit ederek, havadan arazi keşfi gerçekleştirdi.


Uyuşturucuyla mücadele için bütün imkanların kullanıldığını ifade eden yetkililer, suç ve suçlularla mücadele kapsamında benzer faaliyetlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini belirtti.




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