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01 Ağustos 2018 17:45

Uyuşturucu ticareti yapan kadın tutuklandı

Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan kadın tutuklandı

01 Ağustos 2018 17:45


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Operasyon Büro Amirliği ve Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik harekete geçti. Hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı yönünde bilgi alınan Zarif K. (24), teknik takip neticesinde yakaladı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zarif K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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