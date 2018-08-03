Uyuşturucu yetiştiren öğretmen suçüstü yakalandı

Olay, Bursa’nın Keles ilçesinde meydana geldi. Keles Jandarma Komutanlığı ekipleri arazi taramalarında bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Ardından tarlayı yakın takibe alan ekipler müzik öğretmeni olan O.D.’yi 18 kök keneviri hazır hale getirerek diğer alanda sulama yaparken suçüstü yakaladı. O.D. isimli öğretmenin Keles ilçesinde bulunan bir imam hatip ortaokulunda müzik öğretmenliği yaptığı öğrenildi. Tarlada bulunan ekili kenevirler jandarma ekipleri tarafından toplanıp jandarma komutanlığına getirilirken, şüpheli O.D. isimli öğretmenin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.