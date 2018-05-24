Uyuşturucudan 16 yıl hapis aldı, adliye kapısında gözyaşlarına boğuldu

P. elini kolunu sallayarak geldiği duruşmada 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kelepçeyle duruşmadan çıkarılan adam "Ben satmadım, sadece kullandım. 10 liralık uyuşturucu için 16 yıl ceza aldım. Adalet istiyorum" diye adliye kapısında gözyaşlarına boğuldu.

Bursa’da 2017 yılında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Beyazıt Mahallesi’nde uyuşturucu kullandığı sırada polislere yakalanan C.P. (40) hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan dava açıldı. C.P, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaklaşık bir yıldır devam eden duruşma kapsamında tutuksuz yargılanıyordu.

Duruşmanın son celsesine katılmak üzere adliyeye gelen C.P. hakkında, mahkeme heyeti 16 yıl hapis cezası kararı verdi. Daha önce de uyuşturucu madde kullanmaktan sabıkası olan C.P. kelepçeyle duruşmadan çıkartıldı.

Sanık C.P. karardan sonra sinir krizleri geçirdi. Adliye kapısında dakikalarca ağlayan sanık, "Ben 2017 yılında Beyazıt mahallesinde 10 liralık bir uyuşturucu ile yakalandım. Hiçbir zaman kaçmadım, bütün duruşmalara geldim. Bir yıldır tutuksuz yargılanıyordum. Arkadaşımla birlikte sadece kullanmak için uyuşturucu almıştım. Ben uyuşturucu kullanmayı bıraktım, "bunu ispatlayabilirim" dedim izin vermediler. Yemin ederim uyuşturucu satmadım, cebimde 10 lira param yok benim. Uyuşturucu satan adamın cebinde para olmaz mı? 13 yaşında kızım var, ben 16 yıl ne yaparım içeride. Türk adaletine güveniyorum ne olur beni bir daha yargılasınlar. Ben uyuşturucu kullanıyordum, satmadım" diye konuştu.