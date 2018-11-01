Uyuşturucunun kökünü süpürecekler

İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası çerçevesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Volkan Tahpur, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline Narko Rehber eğitimi verdi. Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitimde, sahada görev yapan temizlik işçilerine ‘‘Uyuşturucu madde ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapan maddeler, madde bağımlıları ile sokak satıcıları nasıl tanınır” konularında bilgiler verildi.

Uyuşturucunun çağın en büyük sorunu olduğuna dikkat çeken polis memuru Mustafa Volkan Tahpur, “Zabıtalar, güvenlik görevlileri, temizlik işçileri gibi sokakta vatandaşlarla birebir teması olan belediye personelinin uyuşturucu ile mücadeleye katkısı bizler için oldukça önemli. Narkotik suçlarla daha etkili mücadele edilmesi maksadıyla kurulan Narkomobil WhatsApp ihbar hattımızla vatandaşlarımız suçun işlenmesi sırası ve öncesinde metin, görüntü, video, anlık konum ile bizlere ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra narkotik suçlarla mücadeleyi genele yaymak adına oluşturulan 0552 155 16 16 numaralı hattımız da 24 saat aktif halde vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Böylece Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak uyuşturucunun önüne barikat kurmuş oluyoruz” dedi.