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Uyuşturucuyu kağıda emdiren şüpheli yakalandı

Bursa’da kimyasal uyuşturucuyu kağıda emdirip satışa hazırlayan bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'da kimyasal uyuşturucuyu kağıda emdirip satışa hazırlayan bir kişi gözaltına alındı.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir zehir tacirinin evine baskın yaptı. Şafak vakti operasyonunda, evde bulunan şüpheli M.P, kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada kimyasal uyuşturucunun kağıtlara emdirildiği belirlendi. Bu şekilde çok sayıda kağıt bulan ekipler, 50 adet ectasy hap da ele geçirdi. Kimyasal uyuşturucunun ne olduğunu belirlemek için ekipler kağıtları kriminal şubeye yolladı.


Gözaltına alınan şüpheli M.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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