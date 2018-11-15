"Üzerime düşeni yaptım" diyerek ailesini katleden adam hakim karşısında

Bursa'da iftar sofrasında ailesinin 4 ferdini tabanca ile öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

Mudanya ilçesinde yaşayan Hamza Sakin, geçen 19 Mayıs günü lise öğrencisi kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman (15), eşi Havva Sakin'in (38) ile birlikte Evciler Mahallesi'ndeki babaevine gitti. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Hamza Sakin, iftar saatinde tabancasını çekip dehşet saçtı. Hamza Sakin, babası Hasan Sakin ile çocukları Rümeysa ve Süleyman'a kurşun yağdırdı. Sakin, kaçmaya çalışan eşi Havva Sakin'i de sığındığı evin önündeki sundurmada yakalayıp tabancayla vurduktan sonra boğazına bıçağı sapladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ve jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri, Hasan Sakin ile gelini Havva ve torunları Rümeysa ve Süleyman'ın öldüğünü belirlendi. Aile efradının üzerine iki şarjör boşaltan Hamza Sakin tutuklandı.

Bursa 12.'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "yakın akrabayı öldürmek" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan Hamza Sakin, hakim önüne çıktı. Duruşmaya müştekilerin avukatı ile sanık avukatı ve sanığın yakınları katıldı. Bursa E. Tipi Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle görüntülü olarak duruşmaya katılan Hamza Sakin, şunları anlattı:

“Ruhsatlı olan tabancamı 6 ay önce satın aldım. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Son zamanlarda benden uzak durmaya başladı. Olay akşamı iftar olduğu için hep birlikte sofraya oturduk. O sırada çocuklar annesine fahişe deyince, eşim de oğlana nonoş dedi. Babam da ailemden yana oluyordu. Birden kendimi kaybettim ve tabancamı çıkarıp ateş ettim. Bir anlık gaflet sonucu hepsini öldürdüm. Tabancamı onları öldürmek için almadım” dedi.

Şahit olarak dinlenen sanığın amcasının oğlu Salih Sakin ise, “Hamza'nın psikolojik problemleri 10 yıl önce başlamıştı. Son üç yıldır yakınları ve ailesi hastalığını öğrendi. Kendisini doktora götürüyor ve ilaçlarını alıyordum. Zaman zaman benimle sıkıntılarını paylaşıyordu. Maktulün eşi temiz insandı. Namusu ile ilgili en ufak bir şey duymadım. Olay gecesi evine gittiğimde kendisine seslendim. Bana, (Evdekiler öldü, ben kendimi yaktım) dedi. Jandarmayı ve 112'yi aradım” dedi.

Mahkeme heyeti, öldürülen Havva Sakin'in anne ve babasının savunmalarının alınmasına, vahşetten hastanede olduğu için kurtulan annesi Sabriye Sakin'in bir dahaki duruşmada dinlenmesine, sanık Hamza Sakin'in adli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.