Üzerine çaydanlık devrilen bebek haşlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, üzerine çaydanlık devrilen 8 aylık bebek haşlandı.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar Mahallesi'nde ikamet eden Aygün ailesi, evde çay içtikleri sırada, 8 aylık Onurcan A. yürüteç ile gezerek çaydanlığa yaklaştı. El attığı çaydanlıktaki sıcak su Onurcan bebeğin üzerine devrildi. Acılar içesinde ağlamaya başlayan bebek ailesinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan bebek, annesinin kucağında Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.