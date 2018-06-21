Vahapoğlu: "Cumhur İttifakı, cumhur hükumetine dönüşecektir"

MHP Bursa 2. Bölge milletvekili adayı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, hemşeri derneklerinin yanı sıra esnaf ve sanatkar odalarının yöneticileriyle de buluştu. Türk ordusunun yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarının Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığına değinen Vahapoğlu, Münbiç’e de giren Türk askerinin dosta güven düşmana korku saldığını ifade etti. Cumhur İttifakı’nın 25 Haziran’dan itibaren cumhur hükumetine dönüşeceğine işaret eden Vahapoğlu, “Allah ‘tektir, ordusu ‘Türk’tür. Peygamber ocağı Türk ordusunun saygınlığının, günlük tartışma konuları ile iç ve dış kamuoyunda yıpratılmasına fırsat vermeyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharip yapısı, insan gücü, teknoloji ve organizasyon açısından daha da güçlendirilerek yeniden yapılandırılması, modernize edilmesi, bölgesel ve küresel anlamda caydırıcılık kabiliyetinin artırılması başlıklarında gereken bütün adımları atacağız” dedi.

Türkiye’nin her yerinde toplumsal huzur ve güven ortamının sağlanması konusunda gereken bütün çalışmalara katkı koyacaklarını belirten Vahapoğlu, "Milli Güvenlik Kurulu’nda 20 yıl hizmet eden bir asker olarak diyorum ki; devlet, yasalardan aldığı yetkiyi kollayıcı ve müşfik bir anlayış içinde kullanarak vatandaşını koruyacak ve onların güven içinde olduğunu hissetmesini temin edecek bir ortamı tesis edecek. Dolayısıyla ülkemizin hiçbir alanında devlet otoritesinin dışında otorite tesis edilmesine müsamaha göstermeyeceğiz. Göç nedeniyle oluşan sağlıksız yapı ve kentleşmeden kaynaklanan güvenlik sorunları ortadan kaldıracağız. Malum Türkiye; önemli sayıda sığınmacının ülkemizde bulunmasının oluşturduğu yüksek ekonomik maliyet yanında, kentlerde oluşan hırsızlık, soygun, isyan, dilencilik, salgın hastalıklardaki yayılma, uyuşturucu kullanımı, fuhuş, çocuk yaşta evlilik, yasa dışı işçilik, gibi önemli sosyal problemlerle de karşı karşıyadır. Bu durum bir yandan başta kadın ve çocuklar olmak üzere sığınmacıların sağlıksız şartlarda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaları sonucunu doğururken, diğer yandan Türk halkının ekonomik, sosyal ve psikolojik hayatını olumsuz etkileyen bir hale gelmiştir. Hem sığınmacıların yaşadığı sıkıntıların azaltılması, hem de toplumsal tahribata yol açan bu yapının süratle onarılmasına dönük politikalar uygulayıcısı olacağız” diye konuştu.

Türkiye’nin jeostratejik konumu, tarihi ve kültürel mirasından doğan yükümlülükleri, bölge ve dünya barışının tesisinde üstleneceği rol sebebiyle güçlü ve caydırıcı bir savunma sistemi tesis edilmeli ve sürdürülebilir kılınması gerektiğini belirten Vahapoğlu, "TBMM çatısı altında yapacağımız çalışmalarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevini çağın şartlarına uygun ve başarılı bir biçimde yerine getirebilmesini, hareket kabiliyetinin artırılmasını ve caydırıcılığının yükseltilmesini teminen, askeri modernizasyon programı başlatılarak silah, teçhizat ve ileri teknoloji kullanma kabiliyeti bakımından dünyanın en güçlü ordularından birisi olması sağlayacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ileri teknolojiyi kullanmada ihtisas sahibi uzman personel istihdamı yaygınlaştırılarak hareket kabiliyetini artıracağız. Askeri savunmada asimetrik, politik ve ekonomik güvenlik anlayışlarını da dikkate alan ön alıcı bir yaklaşımla milli çıkarlarımızı sınırlarımızın ötesinden başlayarak koruyacak ‘yeni stratejik güvenlik’ anlayışına geçilmesi konusunda üzerimize düşeni yapacağız. Üye olunan uluslararası güvenlik ortaklıkları ve müttefik ilişkilerinden medet ummak yerine ülkemizin kendi dinamik ve değerlerinden hayat bulan milli bir savunma yapılanmasını esas alacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah ve teçhizat yönünden dışa bağımlılığını azaltarak ihracat kapasitesi yüksek, bağımsız ve yerli bir harp sanayinin gelişmesi ve yerli müteşebbisin de silah ve askeri teçhizat üretimine daha fazla yatırım yapması için gerekli teşviklerin sağlanmasının yanı sıra malzeme teknolojileri, elektronik harp, havacılık, uzay ve uydu teknolojileri, ağ merkezli savaş, insansız hava araçları, güdüm ve kontrol teknolojileri gibi savunma sanayi teknolojilerinin ar-ge çalışmaları ve üretiminin desteklenmesi konusundaki bütün çalışmalara katkı koyacağız” şeklinde konuştu.