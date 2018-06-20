Vahapoğlu: “Sıra milletimizde“

Bursa 2. bölge milletvekili adayı emekli albay Mustafa Hidayet Vahapoğlu, MHP’nin Türk demokrasisinin tıkandığı her dönemde siyasî kazanç hesabı yapmadan, Türkiye’nin önünü açmayı bir görev bildiğini söyledi. Seçim bölgesindeki Osmangazi, Yıldırım ve İznik ilçelerinde vatandaşlarla buluşan, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahapoğlu, ülkenin son 20 yıllık sürecinde yaşananların Devlet Bahçeli’yi hep haklı çıkardığını, ancak Milliyetçi Hareket Partisi liderinin hakkını teslim edilmediğini belirtti. Vatana, millete, devlete, ezana ve bayrağa sadakate yeminli olanları, devletin ve milletin bekâsını düşünenleri, yönetimin hakkaniyetli, adaletli, yetim hakkını koruyan bir anlayışla denetlenmesini bekleyenleri MHP’ye oy vermeye çağıran Vahapoğlu, şunları kaydetti:

“Yine demokrasinin güçlenmesini, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün hakim olmasını talep edenleri, Türkiye’nin milletler camiasında itibarlı ve sözü dinlenir olmasını, devletimizin kudretli kılınmasını arzu edenleri, FETÖ, PKK, IŞİD ve bütün terör örgütlerine, onların hamilerine, işbirlikçilerine ve Türkiye’ye hasım mihraklara hak ettikleri dersi vermek isteyenleri, siyasetin ahlakî ilkelerden uzaklaşmasından ve seviyesizleştirilmesinden rahatsız olanları, namusuyla çalışan, helâl lokma için ter döken ve bunun sonucunda emeğinin karşılığını görmeyi bekleyenleri, gelecek nesillere doğal ve beşerî kaynaklarına sahip güçlü ve kalkınmış bir Türkiye bırakma arzusunda olanları Milliyetçi Hareket Partisi’ne güç ve omuz vermeye çağırıyorum.”

“Türk milletinin birlik ve bekasını esas alan, demokrasinin erdemine inanan, tam bağımsız Türkiye ve barış içinde bir vatan arzulayan herkesi Milliyetçi Hareket Partisi’nin gücüne güç katmaya davet ediyorum” diyen Vahapoğlu, “İnanıyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi, 24 Haziran 2018’de yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde milletimizin takdir ve teveccühüne mazhar olacak; Allah’ın izniyle hem cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçilmesini sağlayacak, hem de partimizin TBMM’de çoğunluğu elde etmesini ve güçlü bir grup kurmasını temin edecek desteği verecektir. Bu konuda milletimize olan inancımız tamdır. Çünkü Türk milleti Türkiye üzerine oyun oynayanların kurduğu proje partileriyle, dünden bugüne hep devletinin ve Türk halkının yanında duran MHP’yi ayırt edecek ferasete sahiptir” dedi.