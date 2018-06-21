Vahapoğlu: "Sıra milletimizde"

Bursa 2. bölge milletvekili adayı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, MHP’nin Türk demokrasisinin tıkandığı her dönemde siyasi kazanç hesabı yapmadan, Türkiye’nin önünü açmayı bir görev bildiğini söyledi. Seçim bölgesi Osmangazi, Yıldırım ve İznik ilçelerinde vatandaşlarla buluşan, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahapoğlu, ülkenin son 20 yıllık sürecinde yaşananların Devlet Bahçeli’yi hep haklı çıkardığını, ancak Milliyetçi Hareket Partisi liderinin hakkını teslim edilmediğini belirtti. Vatana, millete, devlete, ezana ve bayrağa sadakate yeminli olanları, devletin ve milletin bekasını düşünenleri, yönetimin hakkaniyetli, adaletli, yetim hakkını koruyan bir anlayışla denetlenmesini bekleyenleri MHP’ye oy vermeye çağıran Vahapoğlu, "Yine; demokrasinin güçlenmesini, insan hakları ve hukuku üstünlüğünün egemen olmasını talep edenleri, Türkiye’nin milletler camiasında itibarlı ve sözü dinlenir olmasını, devletimizin kudretli kılınmasını arzu edenleri, FETÖ, PKK, IŞİD ve tüm terör örgütlerine, onların hamilerine, işbirlikçilerine ve Türkiye’ye hasım odaklara hak ettikleri dersi vermek isteyenleri Türkiye’nin teminatı olan Milliyetçi Hareket Partisi’ne güç ve omuz vermeye çağırıyorum” dedi.

Vahapoğlu, “İnanıyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde milletimizin takdir ve teveccühüne mazhar olacak; Allah’ın izniyle hem Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçilmesini sağlayacak, hem de partimizin TBMM’de çoğunluğu elde etmesini ve güçlü bir grup kurmasını temin edecek desteği verecektir. Bu konuda milletimize olan inancımız tamdır. Çünkü Türk milleti Türkiye üzerine oyun oynayanların kurduğu proje partileriyle, dünden bugüne hep devletinin ve Türk halkının yanında duran MHP’yi ayırt edecek ferasete sahiptir” diye konuştu.