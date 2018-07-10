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10 Temmuz 2018 11:56

Vahşetin şahitleri Bursa’da buluşuyor

Bursa Göç Tarihi Müzesi, insanlık tarihinin utanç vesikası Srebrenitsa soykırımının 23.

Vahşetin şahitleri Bursa’da buluşuyor

10 Temmuz 2018 11:56

yıl dönümünde anlamlı bir faaliyete ev sahipliği yapacak.


Bosna’da soy ve inanç karşıtı yapılmış en vahşi katliamlardan biri olarak tarihe geçen Srebenitsa soykırımının canlı şahitleri, acı hatıranın yıl dönümünde Bursa’da buluşacak. Merinos AKKM Göç Tarihi Müzesi’nde 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü (yarın) saat 14.00’te Srebenitsa Anneleri Derneği temsilcilerinin de ağırlanacağı programda, Avrupa’nın göbeğinde gerçekleşen katliamın boyutları bir kez daha gözler önüne serilecek. Ayrıca fotoğraf sanatçısı Hakan Aydın’ın 58 çekiminden oluşan, o dönemde baskı ve zulme uğramamak için 110 kilometrelik yolu yürümeyi göze almış Müslümanların kat ettiği barış yürüyüşünü konu edinen ‘Srebrenitsa-Marş Mira’ isimli fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak.




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