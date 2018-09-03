Vakumlu poşetlerde uyuşturucu servisi

Bursa polisi 4 aylık çalışma neticesinde evlerindeki vakum makinelerinde enginar vakumlar gibi bonzai vakumlayıp torbacılara dağıtan 23 kişilik çeteyi çökertti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa genelinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satılarına yaptığı şok operasyonlar sırasında, bu şahıslara vakumlanmış poşetler içerisinde uyuşturucu servisi yapan şebekeyi tespit etti. 4 aylık teknik takibin ardından narkotik polisi, 23 ayrı baskınla uyuşturucu çetesini çökertmeye başardı. Çetenin uyuşturucu ticaretinin yanı sıra ruhsatsız silah bulundurma, kamu malına zarar verme gibi başka suçlara da karıştığı öğrenildi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda çete üyesi oldukları belirlenen 23 kişiden geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonların devamında geçtiğimiz gün 2’si kadın 13 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonlara narkotik köpeği Rona da katıldı. Son yapılan operasyonda çete üyelerinin kaldıkları evde 4 kilo 200 gram halk arasında bonzai olarak tabir edilen sentetik kannabinoid maddesi, 17 gram metamfetamin, 9 gram esrar, 7 adet ecstasy tablet, 1 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinesi ile çok sayıda paketleme poşeti, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 8 bin 665 lira ile bir miktar döviz, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.