Vali Canbolat: “Basınla iş birliği içinde çalışacağız”

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Bursa Gazeteciler Cemiyeti'ne ve Bursa basını hakkında bilgi veren BGC Başkanı Nuri Kolaylı, Anadolu'daki ilk matbaanın Erzurum'dan sonra Bursa'da kullanıldığını, ilk yerel gazetenin de Hüdavendigar olduğunu anlattı. Yerel medyanın demokrasilerin gelişmesinde büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan BGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Bursa'nın köklü basın kuruluşlarına sahip olduğunu ve buna paralel olarak en güçlü yerel medyanın Bursa'da görev yaptığına dikkat çekti.

Basın sektöründe yaşanan meselelerin ‘meslek yasası olmamasından' kaynaklandığını kaydeden Nuri Kolaylı, bazı gazeteci görünümündeki şantajcıların sektörde boy gösterdiğini ve bu durumun önlenmesi için Bursa Etik ve Akreditasyon Kurulu oluşturulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bursa Valiliği, Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri, Uludağ Üniversitesi, BTSO, Basın İlan Kurumu ve İletişim Başkanlığı gibi kamu kurumları ile basın meslek derneklerinin iştirakiyle Bursa Basın Etik ve Akreditasyon Kurulu oluşturduk. Kurul ilk toplantısını geçtiğimiz ay yaptı. Bütün belediyeler, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, hastaneler, hatta özel okullar, şantajcı gazetecilerden kaynaklanan sıkıntılar yaşıyor. Halen kurulumuza ulaşan 6 dosyayı inceliyoruz. Kurulumuzun maksadı Bursa'daki basın kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilerin basın ahlakı ilkelerine uyumunu değerlendirmek, kriterleri belirlemek, akreditasyon listesi hazırlamak ve basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanarak, basın yoluyla tehdit ve şantajcılığın önlenmesine katkıda bulunmak. Bursa Etik ve Akreditasyon Kurulu ile mesleğimiz adına olumlu sonuçlar alacağımızı umuyoruz.”

Ziyarette konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat da, basın sektöründe doğru ve tarafsız haberciliğin büyük önem taşıdığını söyledi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Basının ne kadar etkili olduğunu Bursa'da gördüm. Haber alma hürriyeti dışında şantaj ve tehdit amaçlı asılsız haber yapılması elbette kabul edilemez. Etik kurul çalışmalarınızı valilik olarak desteklemeye hazırız” dedi. Bursa Valisi Yakup Canbolat şöyle devam etti:

“Özellikle kriz yönetimi konusunda basınla işbirliği içinde çalışmak bizim de işimizi kolaylaştıracaktır. Hepimiz aynı gemideyiz. Ortak mutluluğunuz kentin gelişmesi, refahıdır. Ne yazık ki sizin de belirttiğiniz gibi bazen asılsız haberlere şahit oluyoruz. İlgilisinden net bilgi almadan şehre zarar verecek haberlerden kaçınmak lazım. ÖrneğinSuriyelilerle ilgili haberler, toplumsal olaylara dönüşebiliyor. Bu haberleri geniş kitlelere aktarırken hassas davranmak çok önemli. Suç ve suçlularla mücadelemizi zaten etkin olarak sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi sekteye uğratacak asılsız haberler bütün topluma zarar verecektir. Kamuoyunu hızlı ve doğru bilgilendirme konusunda basınımızla işbirliği içinde çalışacağımıza inanıyorum.”

Bursa basının da aynı işbirliğine hazır olduğunu ve yerel medyanın kent yöneticileriyle işbirliği yapmasının çok önemli olduğunu belirten Nuri Kolaylı da, "Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak valilerimiz, belediye başkanlarımız ve bütün yerel yöneticilerimizle iletişim halindeyiz. Sorunlarımıza ortak çözümler arıyoruz. Basın ile yerel yöneticilerin ters düştüğü zamanlar da oluyor. Böyle bir durumda uzlaşmayı sağlamak için BGC olarak çaba sarf ediyoruz. Bursa'da inşallah önümüzdeki dönemde sizlerle çok iyi çalışmalar yaparız" dedi.

Ziyarete Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı'nın yanı sıra Başkan Yardımcıları Fuat Kars, Ahmet Akhan, Hakan Işıkkent, İhsan Altıkardeş, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Kundakçı, Ersin Yıldıran, Hülya Saatçi, Mesut Demir, Mehmet Ali Ekmekçi ve Genel Sekreter Sinan Tunç katıldı.