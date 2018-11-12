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Vali Canbolat'a BUÜ'nün projeleri anlatıldı

Yeni Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Yeni Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ Üniversitesi'ni ziyaret etti. Öğrenci topluluklarıyla bir araya gelen Vali Canbolat, üniversitenin yürüttüğü projeler hakkında bilgi aldı.


Bursa Valiliğine kısa bir süre önce atanan Yakup Canbolat, Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay'a iade-i ziyarette bulundu. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay tarafından karşılanan Vali Yakup Canbolat, rektörlük makamında üniversite yöneticileriyle bir araya geldi. Üniversitenin devam eden ve planlanan projeleri hakkında bilgi alan Vali Canbolat, daha sonra öğrenci topluluklarıyla yemek yedi. Öğrencilerle tek tek tanışan ve kısa bilgi alışverişleri yapan Yakup Canbolat, “Burada bulunmaktan ve sizlerle tanışmaktan memnuniyet duydum. Bursa Uludağ Üniversitesi, şehrimizin önemli bir markasıdır. Sizler de bu üniversitenin ve ülkemizin geleceğisiniz. En iyi şekilde mezun olacağınıza ve ülkemizin kalkınması için faydalı işler yapacağınıza gönülden inanıyorum. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum” dedi.


Öğrencilerle yapılan toplantının ardından üniversite içerisinde yapımına devam eden camii inşaatını da inceleyen Bursa Valisi Yakup Canbolat, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay'dan inşaat hakkında bilgiler aldı.

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