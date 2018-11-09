Vali Canbolat'tan ilk ziyaret Büyükşehir'e

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son kararname ile Bursa'ya atanan Vali Yakup Canbolat'ı ağırladı. Vali Canbolat'a yeni görevinde başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte Bursa'yı daha ileriye taşımanın gayretinde olacaklarını söyledi.

Son kararname Bursa Valiliği'ne atanan Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a iade-i ziyarette bulundu. Görüşmede ayrıca, şehrin sıkıntılarıyla alakalı genel bir değerlendirme de yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılan atamayla birlikte Bursa'nın Canbolat'ın tecrübesinden yararlanacağını söyledi. Canbolat'ın daha önce Hakkari ve Konya'da güzel ve etkili hizmetler ortaya çıkardığını hatırlatan Aktaş, “Yeni görevin hem kendilerine hem de Bursa'mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah başta valiliğimiz olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz, diğer kurum ve kuruluşlarla kadim şehir Bursa'mızı daha güzel yarınlara taşıyacağız. Bu konuda elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız” dedi.

Yakup Canbolat ise, Bursa'daki ilk ziyareti Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleştirdiklerini ifade etti. Aktaş'la hem şehrin sıkıntılarını değerlendirmek, hem de iade-i ziyaret için bir araya geldiklerini vurgulayan Canbolat, “Kabulden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bursa'ya geldiğimizden beri ilgilerini eksik etmiyorlar” diye konuştu.

Bursa'ya güç ve kabiliyet ekseninde hizmet etmek arzusunda olduklarını söyleyen Canbolat, “Bu noktada gerek Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyeler, milletvekillerimiz, kentin ileri gelenleri, sanayiciler ve STK'larla ortak akıl oluşturarak kente nasıl katkı sağlayabiliriz, bunun derdindeyiz. Bursa çok canlı bir şehir. Vatandaşların ilgisine yakından şahit oluyorum. Bu şehirde daha önce görev yapan valilerimize sağladıkları katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum. Onların bıraktığı yerden Bursa'yı alıp, daha iyiye taşıma gayretinde olacağız” şeklinde konuştu.