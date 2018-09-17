Vali ders zilini çaldı, çocuklar okula koştu

Bursa'da 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ders zilini Vali İzzettin Küçük çaldı, çocuklar neşeyle sınıflarına koştu.

Bursa'da bin 590 okulda 35 bin 260 öğretmen ve 559 bin öğrenci ders başı yaptı. Bu yıl ilk kez okula başlayan 45 bin birinci sınıf öğrencisi okul heyecanı yaşadı. Kestel Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törene Bursa Valisi İzzetin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve öğrenci velileri katıldı. Konuşmaların ardından Vali Küçük'ün ders zilini çalmasıyla öğrenciler koşarak sınıflarına koşup ders başı yaptı. Açılan okulların kantinlerinde gazlı içecekler ve cipsler satılmadığı göründü.

Bu yıl ilk defa okula başlayan birinci sınıf öğrencileri, “İlk defa okula başladığımız için çok heyecanlıyız. Okulumuzdan öğretmenlerimizden çok memnunuz” dedi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, “Uzun bir tatil sonrasında 2018-2019 eğitim öğretim yılına huzur ve güven içerisinde giriyoruz. Öğrencilerimizi pırıl pırıl gözleri ve gülen yüzleri ile karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa olarak bin 590 okulda 35 bin 260 öğretmen ve idarecimiz, yaklaşık 559 bin öğrencimizle yeni eğitim öğretim yılına bugün itibariyle başlıyoruz. Bu yıl ilk kez okula başlayan yaklaşık 45 bin birinci sınıf öğrencimizin de heyecanını paylaşıyoruz. Büyük cihan devleti Osmanlı'nın kadim başkenti Bursa eğitim imkânları, fırsatları, başarıları, kültürel yapısı, turizmi ve ekonomisiyle ülkemizin sayılı illerinden biridir. Bu yaz döneminde bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan 184 okulumuzda tadilat yaptık. 568 derslik, 27 okulumuzu ve 5 atölye binasını tamamlayıp ilimize kazandırdık. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarı dönem başına kadar da 365 derslik 15 okul ve 2 atölye binasının yapımını tamamlayacağız. Yaz tatili süresince telafi ve yetiştirme kurslarımızdan 9 bin 43 öğrencimiz ücretsiz faydalandı. Eğitimin herhangi bir kademesine dahil olmayan bin 418 Suriyeli öğrencimize okula hazırlık için Türkçe dil eğitimi verdik” dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük ise, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyerek, "Gözünüzden uzaklaştırmaya kıyamadığınız çocuklarınızı bize seve seve emanet ediyorsunuz. Gönlünüz rahat olsun. Biz her türlü tedbiri aldık. Servis şoförlerinden muavinlere, okul çevresindeki satıcılara, kantinlerdeki temizlik, hijyen ve satılan ürünlere kadar her şey kontrol altında” şeklinde konuştu.

Okulda kantini işletmeci, "Çocuklara kantinde gazlı meşrubatlar, cips ve diğer zararları ürünleri satmıyoruz. Öğrencilerimize sağlığa faydalı ürünler satmaktayız" diye konuştu.