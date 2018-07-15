Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 12:16

Vali Küçük: "Asla unutmayacağız, unutturmayacağız"

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin şehitleri anısına ve gazilerin onuruna Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde akşam yemeği verdi.

Vali Küçük:

15 Temmuz 2018 12:16


Düzenlenen anma programına Vali İzzettin Küçük ve eşi Ayşe Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Ahmet Hacıoğlu, Bursa milletvekilleri, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.


Düzenlenen anma programında 15 Temmuz gibi kara bir geceyi asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak konuşmasına başlayan Vali Küçük, “İki yıl önce 15 Temmuz akşamı kötü bir geceye başladık. Başta hiçbirimiz böyle kalleşçe bir saldırının olabileceğine inanmadık, inanamadık. Önce Allah’ın inayeti, Cumhurbaşkanımızın büyük cesareti ve liderliği ile hemen toparlandık. Başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan o gece önce telefon kameralarından vatandaşlara meydanlara çıkma çağrısını yaptıktan sonra milleti ile buluşmak için eşi ve torunları ile İstanbul’a geldi. Milletimizin damarlarında akan kana işlemiş asaleti, kahramanlığı ile kanlı gecenin sabahı nurlu bir güne başlamıştır” dedi.



“Bu vatan için şehit düşmüş, gazi olmuş her bir vatandaşımız başımızın tacıdır”


Gecede konuşan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise, “Bizim tarafımızdan baktığın zaman insanlar bir tarağın dişleri gibi birbirleriyle eşittirler. İnsanların dili, ırkı, rengi, birbirlerine üstünlük vesilesi asla değildir. İnancımız gereği üstünlük Allah’a takvada ve yakınlıktadır. Ancak yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de şehitlerimize atfen ve yine peygamber efendimizin hadis-i şeriflerinde ifade edildiği gibi şehitlerimiz cennetle müjdelenmiş, peygamber efendimizin komşusu olmakla müjdelenmiş kimselerdir, lütuf sahipleridir. Dolayısıyla o şehitlerimizi dünyaya getiren, onları memleket için feda eden değerli ailelerinin de bu manada mümtaz yeri vardır. Bu vatan için şehit düşmüş, gazi olmuş her bir vatandaşımız başımızın tacıdır” diye konuştu.


Düzenlenen yemeğin ardından 15 Temmuz temalı resim yarışmasında dereceye giren çocuklara protokol üyelerince hediyeleri verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç