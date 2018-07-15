Vali Küçük: "Asla unutmayacağız, unutturmayacağız"

Düzenlenen anma programına Vali İzzettin Küçük ve eşi Ayşe Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Ahmet Hacıoğlu, Bursa milletvekilleri, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Düzenlenen anma programında 15 Temmuz gibi kara bir geceyi asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak konuşmasına başlayan Vali Küçük, “İki yıl önce 15 Temmuz akşamı kötü bir geceye başladık. Başta hiçbirimiz böyle kalleşçe bir saldırının olabileceğine inanmadık, inanamadık. Önce Allah’ın inayeti, Cumhurbaşkanımızın büyük cesareti ve liderliği ile hemen toparlandık. Başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan o gece önce telefon kameralarından vatandaşlara meydanlara çıkma çağrısını yaptıktan sonra milleti ile buluşmak için eşi ve torunları ile İstanbul’a geldi. Milletimizin damarlarında akan kana işlemiş asaleti, kahramanlığı ile kanlı gecenin sabahı nurlu bir güne başlamıştır” dedi.

“Bu vatan için şehit düşmüş, gazi olmuş her bir vatandaşımız başımızın tacıdır”

Gecede konuşan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise, “Bizim tarafımızdan baktığın zaman insanlar bir tarağın dişleri gibi birbirleriyle eşittirler. İnsanların dili, ırkı, rengi, birbirlerine üstünlük vesilesi asla değildir. İnancımız gereği üstünlük Allah’a takvada ve yakınlıktadır. Ancak yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de şehitlerimize atfen ve yine peygamber efendimizin hadis-i şeriflerinde ifade edildiği gibi şehitlerimiz cennetle müjdelenmiş, peygamber efendimizin komşusu olmakla müjdelenmiş kimselerdir, lütuf sahipleridir. Dolayısıyla o şehitlerimizi dünyaya getiren, onları memleket için feda eden değerli ailelerinin de bu manada mümtaz yeri vardır. Bu vatan için şehit düşmüş, gazi olmuş her bir vatandaşımız başımızın tacıdır” diye konuştu.

Düzenlenen yemeğin ardından 15 Temmuz temalı resim yarışmasında dereceye giren çocuklara protokol üyelerince hediyeleri verildi.