Vali Küçük’den Başkan Bozbey’e ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret Bursa Valisi İzzettin Küçük, kentin tarihi bölgelerini yakından tanımak istediğini söyledi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde Başkan Mustafa Bozbey’i ziyaret etti. Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Turgay Erdem, Nazlı Yazgan, Bukle Erman, Adil Kayaoğlu ve Yalçın Işıkyıldız’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Mustafa Bozbey, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali İzzettin Küçük, “Nilüfer gelişen ve göç alan bir yer. Misi, Gölyazı gibi tarihi bölgeler var. En yakın zamanda buraları yakından görmek ve dokunmak istiyorum. Etkileyici ve güç katacak bölgeleri yakından tanımak isterim. Başkan Bozbey ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Vali İzzettin Küçük’ü Halk Evi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, “Valimize yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Sosyal projeleri, tarihi çalışmaları anlattık. Sayın valimizle daha güzel ve nitelikli işlere imza atacağımız inancındayım” diye konuştu.

Başkan Bozbey, Vali İzzettin Küçük’e kentin anahtarını da hediye etti.

Görüşmenin ardından Başkan Bozbey, Vali İzzetti Küçük’e Halk Evi’ni tanıttı. Nilüfer Barış Meclisi, basın toplantı odası ve Cumhuriyet Meydanı’nı gezen Küçük, mutluluk duyduğunu söyledi.