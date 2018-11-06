Vali Küçük'e meşaleli uğurlama

Mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirilen Vali İzzettin Küçük, Bursa'dan meşalelerle uğurlandı.

Bursa Valiliği'nden Mülkiye Başmüfettişliğine tayin olan İzzettin Küçük Bursalılarla vedalaştı. Tarihi vilayet binasında düzenlenen vedalaşma törenine çok sayıda kişi katıldı. Bursaspor atkısını takarak kürsüye gelen Küçük, konuşmasında duygu dolu anlar yaşadı. Küçük, "Böyle ayrılıklar ne güzel. 2.5 senedir Bursa'da sizlerin sevgisiyle, desteğiyle, arkadaşlığıyla, varlığıyla görev yaptım. Devlet işlerinde gelmek gitmek vardır. Üç gün, beş gün sonra olur. Mühim olan sevenlerle kuşaklaşarak ayrılmaktır. Sizlerin burada varlığınız benim için kıymetlidir. Türkiye'nin değişik yörelerinden valilik yaptım. Bu görevi bana veren cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra devlet görevim devam edecek. Bir evim İstanbul'a, bir evim burada. Bir veda olarak sizlere konuşmuyorum. Sizlere sadece teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" dedi.

Meşalelerle uğurlandı

Konuşmasının ardından Küçük, kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek vedalaştı. Daha sonra Küçük, aracına binerken Bursaspor taraftarları meşale yaktı. Küçük, meşaleler eşliğinde Bursa'dan uğurlandı.