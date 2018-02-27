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27 Şubat 2018 11:21

Vali Küçük’ten Başkan Dündar’a ziyaret

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.

Vali Küçük’ten Başkan Dündar’a ziyaret

27 Şubat 2018 11:21

Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler hakkında Vali Küçük’e bilgi verdi.


Vali İzzettin Küçük’ü belediye binası önünde karşılayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, daha sonra makamında ağırladığı Vali Küçük ile bir süre sohbet etti. Vali İzzettin Küçük’ü ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında Vali Küçük’e bilgiler verdi. Vali Küçük’e belediye binası önünde hayata geçirilecek olan Osmangazi Meydanı projesinin inşaat alanını da gösteren Başkan Dündar, yapılan kamulaştırmalar ve projenin son durumu hakkında bilgiler aktardı.


Başkan Dündar, ziyaret sonunda Vali Küçük’e belediye binası girişinde yer alan Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerin maketlerinin teşhir edildiği alanı gezdirdi. Proje maketlerini inceleyen Vali Küçük, her bir projenin Bursa’ya değer katan çalışmalar olduğunu ifade ederek, Osmangazi Belediyesi’nin yaptığı ve yapmayı planladığı projelere valilik olarak gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi.




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