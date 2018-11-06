Vali Küçük'ten Bursa Gazeteciler Cemiyeti'ne veda ziyareti

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Gazeteciler Cemiyeti'ne veda ziyaretinde bulundu.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı'yı Basın Kültür Sarayı'ndaki BGC Merkezi'nde ziyaret eden Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa'da basınla dayanışma içinde çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Veda ziyaretinde yaptığı açıklamada Bursa'nın huzur şehri olduğunun altını çizen Vali İzzettin Küçük, "İki buçuk yıl önce Bursa Valiliği'ne atandığımda mahalli basın beni çok güzel karşılamıştı. Ben de tüm samimiyetimle bu kadim şehir için her zeminde çalıştım, basın mensubu arkadaşlarımla sürekli iletişim halinde oldum. Uyum içerisinde çalıştığımızı düşünüyorum. Halkın doğru haber alması noktasında görevimizi eksiksiz yapmanın mutluluğu içindeyim" dedi.

Nuri Kolaylı da, yerel basının demokrasilerin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirterek, Vali İzzettin Küçük'e Bursa'ya katkılarından dolayı teşekkür etti. Bursa'da görev yapan gazetecilerin fedakarca çalıştığına dikkat çeken Kolaylı, “Bu süreçte arkadaşlarımıza haber almada gösterdiğiniz kolaylık ve derneğimize olan katkılarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Veda ziyaretinde BGC Başkan Yardımcısı Fuat Kars, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez ve Genel Sekreter Sinan Tunç da yer aldı.

Vali Küçük, İhlas Haber Ajansı'nı da ziyaret etti. Vali Küçük, İHA Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ve çalışanlarla vedalaştıktan sonra ayrıldı.