Vali Küçük'ten Bursalılara duygu yüklü veda

Bursalılara veda eden Küçük, “Pek çok sorunu sizler aracılığıyla öğrendim ve birçok konuyu da kamuoyuna sizler aracılığınızlailettim. Benim bir çalışma arkadaşım bir paydaşım oldunuz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişi olarak atanan İzzettin Küçük, işadamı Özgün Güneş ve Yıldırım Millet Mahallesi esnafları tarafından verilen yemekte gazetecilerle buluştu. Vali Küçük, yemek sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşadı.

Vali Küçük, son açıklanan Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişi olarak atandığını belirterek “Her şeyden önce, çok memnuniyetimi, teşekkürlerimi, sevgilerimi ve saygılarımı sunmak istiyorum bütün Bursa'ya ve Bursa halkına. On senedir valilik yaptım. On dokuz senede kaymakamlık toplamda yirmi dokuz sene. Allaha şükür, sağlığımız yerinde Bursa'daki bu şanlı görevimizi tamamladık. Ben bu görevi on sene boyunca bana tebliğ eden bana güvenen başta Cumhurbaşkanıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca, burada bulunduğum süre içinde desteklerinizden sizin yön göstermenizden, benim işlerimi kolaylaştırmanızdan sizlere çok müteşekkirim. Pek çok sorunu sizler aracılığıyla öğrendim ve birçok konuyu da kamuoyuna sizler aracılığınızla ilettim. Benim bir çalışma arkadaşım bir paydaşım oldunuz. Bütün Bursa halkına teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum'' ifadesini kullandı.