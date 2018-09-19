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Vali Küçük'ten Bursa'ya yeni şehitlik anıtı müjdesi

Şehit ve Gazi aileleri ile bir araya gelen Vali İzzettin Küçük, Bursa’ya yeni bir şehitlik anıtı yapılacağını söyledi.

Şehit ve Gazi aileleri ile bir araya gelen Vali İzzettin Küçük, Bursa'ya yeni bir şehitlik anıtı yapılacağını söyledi.


19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Vali İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri Muhammed Müfit Aydın, Atilla Ödünç ve protokol mensupları daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Bursa Şehit Aileleri Derneklerini ziyaret etti. Ziyaret esnasında Vali İzzettin Küçük, Bursa'ya yeni anıt yapılacağının müjdesini verirken, Türkiye'nin en iyi anıtı olacağını söyledi. Başkan Alinur Aktaş ise, şehitlik anıtının 2019 yılının Mart ayında açılacağını bildirdi. Ziyaretlerin ardından protokol mensupları gaziler ve şehit aileleriyle yemek yedi.

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